O Concurso Realeza – evento de escolha da Rainha e Princesas da XV Festa da Colonização em comemoração aos 149 anos de Emancipação Política de Rio Negro – será realizado neste sábado (19) a partir das 19h no Clube Vitória, com entrada gratuita. Além da realização do Concurso Realeza, neste dia acontece o show com a Banda Quimera. O ingresso é 01 kg de alimento. Prestigie!

