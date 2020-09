Confira a lista de mesários convocados para as eleições de 2020 em Rio Negro e região

Compartilhar no Facebook

A Justiça Eleitoral – 11ª Zona/PR divulgou o edital com os nomes dos mesários convocados para as eleições de 2020 em Rio Negro, Campo do Tenente e Quitandinha.

Mesmo com a pandemia do Covid-19, houve um grande aumento no número de mesários voluntários para estas eleições.

Conforme divulgado pelo TSE, o horário da votação no dia 15 de novembro foi adiantado em uma hora, com início às 7h e término às 17h. Portanto, os mesários deverão comparecer às 6h para início dos trabalhos.

Clique aqui para visualizar o edital na íntegra