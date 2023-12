Confira a programação atualizada do Natal em Rio Negro

A magia do Natal já está presente no município de Rio Negro com ações que encantam a todos. Além da bela decoração, há uma vasta programação com eventos especiais para o mês de dezembro. Confira:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

DIA 09/12

Evento: Natal no Lageado dos Vieiras

Natal no Lageado dos Vieiras Local: Capela São José

Capela São José Horário: 13h

13h Atrações: Chegada do Papai Noel, carreata, brinquedos infláveis, apresentações musicais.

DIA 10/12

Evento: Natal na Roseira

Natal na Roseira Local: Escola Municipal José de Lima

Escola Municipal José de Lima Horário: 14h

14h Atrações: Cantata Natalina e chegada do Papai Noel

DIA 12/12

Evento: Cantata nas Janelas do Seminário Seráfico

Cantata nas Janelas do Seminário Seráfico Local: Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa – Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário

Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa – Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário Horário: 20h

Atrações: Presença do Papai Noel, Feira de Artesanato e Cantata Natalina com apresentação da Escola Referência Mundo Mágico

DIA 13/12

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Evento: Natal na Fazendinha

Natal na Fazendinha Local: Ginásio de Esportes Irmãos Haide (escola)

Ginásio de Esportes Irmãos Haide (escola) Horário: 19h

19h Atrações: Chegada do Papai Noel e Cantata Natalina

DIA 17/12

Evento: Natal da 19ª Festa da Colonização – Show de Talentos

Natal da 19ª Festa da Colonização – Show de Talentos Local: Parque de Eventos Dr. Valmor Nardes. Neste ano o acesso ao local será pela Av. Ildefonso Camargo Melo (rua do Detran)

Parque de Eventos Dr. Valmor Nardes. Neste ano o acesso ao local será pela Av. Ildefonso Camargo Melo (rua do Detran) Horário: 10h

DIA 17/12

Evento: Natal da 19ª Festa da Colonização – Carreata Natalina

Natal da 19ª Festa da Colonização – Carreata Natalina Local: Em frente à Casa Bucovina – Rua Camarista João Hir, nº 1279, bairro Passa Três..

Em frente à Casa Bucovina – Rua Camarista João Hir, nº 1279, bairro Passa Três.. Horário: 16h

16h Atrações: A carreata levará o Papai Noel pelas avenidas principais de Rio Negro, área central, seguindo até o parque de eventos onde as crianças poderão receber o bom velhinho. A população pode participar da carreata enfeitando carros e tornando esse momento ainda mais belo e emocionante.

DIA 17/12

Evento: Natal da 19ª Festa da Colonização – Chegada do Papai Noel

Natal da 19ª Festa da Colonização – Chegada do Papai Noel Local: Parque de Eventos Dr. Valmor Nardes. Neste ano o acesso ao local será pela Av. Ildefonso Camargo Melo (rua do Detran)

Parque de Eventos Dr. Valmor Nardes. Neste ano o acesso ao local será pela Av. Ildefonso Camargo Melo (rua do Detran) Atrações: Às 17h será a Chegada do Papai Noel no local do evento. Às 18h será realizada a apresentação do Auto de Natal do Grupo Municipal de Teatro. Às 19h inicia o show musical com Fábio Paqueira e às 20h30 o show nacional com a banda Maskavo.

18 e 19/12

Evento: Natal no Comércio

Natal no Comércio Atrações: O Papai Noel fará passeios em pontos específicos de comércio local para que a população tire belas fotos com o bom velhinho.

20/12

Evento: Natal na Praça João Pessoa

Natal na Praça João Pessoa Atrações: Presença do Papai Noel, apresentação do Auto de Natal, apresentação do CMEI Vereador Agostinho Paizani Filho, show com a dupla Bruno e Guilherme, Feira da Lua e Feira de Artesanato.

Com a decoração e a programação com eventos natalinos, o município de Rio Negro reafirma sua identidade cultural, fortalecendo o senso de comunidade e proporcionando a todos um Natal repleto de magia e encantamento.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A programação natalina é uma tradição consolidada em Rio Negro, com um papel essencial na vida cultural e social da comunidade, além de contribuir para o fomento do comércio local, atraindo mais visitantes ao município, o que impacta positivamente o comércio local, promovendo o desenvolvimento econômico e tornando Rio Negro um destino atraente durante o período natalino, impulsionando o setor de turismo e gerando receitas para a economia local.