Confira a programação da 20ª Festa da Colonização de Rio Negro

O município de Rio Negro completará 154 anos de emancipação política neste ano. Para comemorar será realizada a tradicional Festa da Colonização, que neste ano chega à sua 20ª edição.

O evento será realizado no Parque de Eventos “Dr. José Valmor Ribeiro Nardes” de 14 a 16 de novembro. Serão três dias festa com uma super estrutura de som e iluminação com diversas atrações. Confira a programação completa:

QUINTA-FEIRA (14/11)

19h: Show Gospel com Kemuel

20h: Show Católico Sertanejo com Danilo Dyba

E mais atrações regionais gaúchas e sertanejas.

Atrações com entrada gratuita

SEXTA-FEIRA (15/11)

22h: Show nacional com Jennifer e Stephany

00h: Show nacional com Luan Pereira

Atrações com a compra de ingressos pista, VIP e camarote.

SÁBADO (16/11)

22h: Show baile com Chiquito e Bordoneio

00h: Show nacional com Adson e Alana

Atrações com entrada gratuita

VENDA DE INGRESSOS

Valores dos ingressos antecipados para o show com Luan Pereira:

1º Lote pista promocional: R$ 40,00 unissex

1º Lote VIP promocional: R$ 70,00 unissex

Para camarotes para 10 pessoas entre em contato: (47) 99147-2597.

Os ingressos estão à venda pelo site: www.ingressonacional.com.br

Pontos de Venda:

Rio Negro: Postos M7

Mafra: Farmácia AC Farma Santa Catarina

Papanduva: ⁠Auto Posto Pirâmide

Monte Castelo: Auto Posto De Luca

Major Vieira: Lanchonete da Goretti

Canoinhas: Casa do Fumo

Itaiópolis: Auto Posto Linzemeier

Informações para exposições e vendas: (47) 99147-2597.

Realização: Impactus Eventos e J2 Produções

Apoio: Prefeitura Municipal de Rio Negro

CONCURSO REALEZA

O Concurso Realeza de Rio Negro 2024 está com inscrições abertas. Até o dia 23 de outubro as interessadas a partir de 16 anos de idade podem se inscrever pela Internet.

Inscrições e regulamento completo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXga4eTtHoNzDRUDDr7_Jq–0ZpJ6Lm-YySDhf6lC10OFrRg/viewform

Na final do concurso serão outorgados os títulos de Rainha de Rio Negro, 1ª Princesa de Rio Negro e 2ª Princesa de Rio Negro. Para mais informações entre em contato: (47) 3642-5545 (WhatsApp).