Confira a programação da Semana do Meio Ambiente 2024 em Rio Negro

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Rio Negro inicia nesta segunda-feira a Semana do Meio Ambiente 2024 com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a preservação e conservação dos recursos naturais. Confira a programação prevista:

MINUTO AMBIENTAL

Em parceria com a Voz do Rio, a Prefeitura de Rio Negro divulgará em suas redes sociais uma série de vídeos educativos a partir desta segunda-feira.

A Voz do Rio é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) que surgiu em 2006 a partir da iniciativa de professores e estudantes universitários de um curso de Gestão Ambiental. Desde então desenvolve importantes projetos de educação ambiental, principalmente em Rio Negro e Mafra. São mais de 17 anos de experiência em projetos como: SOS Rio Negro, SOS Rio da Lança, SOS Rio Passa Três e projeto Abelha na Ativa.

TREINAMENTO GRATUITO

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os interessados em aprender sobre a técnica de enxertia de Araucária podem participar de um treinamento gratuito que será realizado na Prefeitura de Rio Negro nesta terça-feira (04) com início às 13h30.

Haverá uma palestra com o tema “Pinheiro enxertado como alternativa de renda”, que será ministrada pelo engenheiro florestal do IDR-Paraná, doutor Jonas Eduardo Bianchin. Após o Coffee Break os participantes conhecerão na prática a técnica de enxertia de Araucária no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa. Os presentes terão a oportunidade de enxertar uma Araucária.

As inscrições podem ser realizadas pelo WhatsApp: 47 9173-1080. As vagas são limitadas.

VISITAÇÃO NA UFPR EM RIO NEGRO

No dia 05 de junho, quando será celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, haverá uma visitação aberta ao público na Estação Experimental Florestal da UFPR em Rio Negro. Toda a população está convidada para comparecer e conhecer esse local incrível a partir das 9h30.

O local fica localizado na marginal da BR-116 (Av. Luiz Carlos Pereira Tourinho, nº 1442 – próximo da empresa Universal Leaf Tabacos). Trata-se de uma área de 130 hectares. Os visitantes poderão conhecer todo o espaço que foi criado em 1966 para a instalação de um campo experimental para ensino prático, atividades de extensão e pesquisas florestais. Será realizada uma caminhada por todo o espaço.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

PLANTIO DE ÁRVORES

Na quarta-feira, a partir das 13h30, será realizada o plantio de árvores nativas no Parque Ambiental Sesc Rio Negro, situado no bairro Estação Nova. Também no dia 05 de junho, no período da tarde, a Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, voluntários, escolas e empresas e associações parceiras, realizará o plantio de árvores nativas nas margens do rio Passa Três, que é 100% rio-negrense, além de outras áreas do município.

PALESTRAS

Na quinta e sexta-feira serão realizadas palestras educativas em algumas escolas municipais e estaduais de Rio Negro com diferentes temáticas relacionadas ao meio ambiente.