Confira o cronograma da coleta de embalagens vazias de agroquímicos em Rio Negro

A coleta itinerante de embalagens vazias de agroquímicos no município de Rio Negro ocorre anualmente. A ação é realizada em diversas localidades pela Associação dos Comerciantes de Defensivos do Vale do Iguaçu (Acodevali) em conjunto com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e com o apoio de cooperativas, associações e empresas que comercializam defensivos agrícolas na região.

Em 2023, no total foram recebidas 40.533 embalagens, sendo que mais de 600 produtores rurais de Rio Negro contribuíram com suas responsabilidades legais e com o meio ambiente, realizando a devolução de embalagens vazias de defensivos agrícolas. Outras 2.100 embalagens de agroquímicos foram destinadas pelos produtores à Associação dos Comerciantes de Defensivos Agrícolas do Planalto Norte (Acodeplan).

Para a devolução das embalagens vazias não é necessário apresentar qualquer tipo de documento fiscal. A devolução é impositiva e prevista por lei. Ao devolver a embalagem vazia de defensivo agrícola o produtor cumpre a lei e contribui por uma agricultura ainda mais sustentável. Anualmente são divulgadas as datas e os locais de coleta. Confira abaixo o cronograma para este ano.

CRONOGRAMA PARA 2024

DIA 19 DE AGOSTO (SEGUNDA-FEIRA):

Laranjal, Sítio dos Hirt, Campina dos Andrades, Maitaca, Queimados e Boa Vista

Pátio da igreja do Laranjal das 8h às 9h30

Fazendinha I, II e Bom Retiro

Pátio da igreja da Fazendinha das 9h45 às 11h

Barra Grande e Parte dos Queimados

Pátio da igreja da Barra Grande das 11h30 às 11h45

Cunhupã I, II e Parte do Retiro Bonito

Pátio da igreja do Cunhupã das 14h às 15h

Roseira, Retiro Bonito, Pau de Casca e Tijuco Preto

Pátio da igreja da Roseira das 15h30 às 16h30

DIA 21 DE AGOSTO (QUARTA-FEIRA):

Campina Bonita I e II

Pátio da igreja da Campina Bonita das 8h às 9h

Matão do Caçador e Parte do Lageado dos Vieiras

Pátio da igreja do Matão do Caçador das 9h30 às 11h30

Ovelhas e Parte do Lageado das Mortes

Pátio da igreja de Ovelhas das 14h às 15h

Campina Dos Martins e Campina dos Anjos

Pátio da igreja da Campina dos Martins das 15h30 às 16h30

Passo do Valo

Em frente à Madeireira Artepava das 16h45 às 17h

DIA 23 DE AGOSTO (SEXTA-FEIRA):

Lageado dos Vieiras e Barreirinha

Pátio da igreja São José das 9h às 11h

Areia Fina, Lençol e Lageado das Mortes

Pátio da igreja do Lençol das 13h às 15h

Lageado dos Cordeiros

Pátio da igreja do Lageado dos Cordeiros das 15h15 às 15h30

Sítio dos Valérios I e II

Pátio da igreja Santa Terezinha das 15h45 às 17h

ATENÇÃO

Todas as embalagens devem estar tríplices lavadas e perfuradas, sob pena de não serem recolhidas. As tampas devem estar separadas e preferencialmente com as quantidades anotadas, visando assim agilidade do processo.

A legislação brasileira determina que todas as embalagens rígidas de defensivos agrícolas devem ser submetidas a um processo de lavagem. Essa prática reduz os resquícios do produto na embalagem, impedindo que esses resíduos sequem e, assim, contaminem a própria embalagem.

Além disso, os procedimentos de lavagem garantem a utilização de todo o produto, evitando tanto o desperdício como a contaminação do meio ambiente. Portanto, a lavagem é indispensável para a segurança do processo de destinação final das embalagens de defensivos agrícolas, sobretudo quando seguem para reciclagem.

Após serem devolvidas pelos agricultores, as embalagens vazias são classificadas quanto à tríplice lavagem e enviadas para o destino adequado: reciclagem ou incineração. Na nossa região, de acordo com a Acodevali, mais de 90% do volume de embalagens coletadas vai para a reciclagem, isso graças aos agricultores que fazem adequadamente o procedimento de lavagem. As demais embalagens que vão para incineração são as flexíveis e usadas no tratamento de sementes, que não são tríplice laváveis, e uma pequena quantidade de embalagens que deveriam ser lavadas adequadamente, mas não foram.

Com a reciclagem das embalagens são produzidos materiais que são permitidos pela fiscalização: carriola para carrinho de mão, embalagem para óleo lubrificante, tubo corrugado para passagem de fiação elétrica, caixa para bateria de carros, entre outros.