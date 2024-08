Eleições 2024: confira os dados dos candidatos de Rio Negro e Mafra

Compartilhar no Facebook

O sistema DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já começou a receber registros de candidaturas e atas de convenções partidárias dos diretórios municipais catarinenses para as Eleições 2024.

Os eleitores de Rio Negro e Mafra podem acompanhar as informações sobre os candidatos na plataforma. Os dados são atualizados constantemente.

O período de convenções encerrou no dia 05 de agosto. Nestes eventos os partidos, coligações e federações escolheram oficialmente seus candidatos e enviaram os nomes, documentos e demais informações à Justiça Eleitoral. O prazo para requerimento vai até 15 de agosto.

As atas de convenção podem ser acessadas no menu superior direito, onde é possível filtrar pelos municípios de cada unidade federativa e baixar os arquivos. Já os registros de candidaturas e suas situações de tramitação podem ser consultados a partir da página principal do sistema, filtrando por região brasileira e estado.

Na página individual de cada candidatura estão disponíveis ainda dados como a declaração de bens, endereço de sites e redes sociais, histórico em eleições anteriores e, no caso de candidatos a prefeito, a proposta de governo.

Com o início da propaganda eleitoral, que ocorre a partir de 16 de agosto, a plataforma passa a exibir informações das contas eleitorais dos candidatos e das legendas, como origem das receitas, despesas, doações, ranking de doadores e fornecedores, além dos documentos relativos à prestação de contas.

O TSE destaca que a atualização do DivulgaCandContas é constante desde o registro das candidaturas até a diplomação dos eleitos, que ocorre em dezembro. Após esse período, as bases podem ser refinadas a critério das equipes de dados e estatísticas do Tribunal.

A plataforma reúne e disponibiliza dados de todas as eleições brasileiras desde 2004.