Confira os horários adicionais de Natal do transporte emergencial de Rio Negro

Desde o dia 9 de junho há o serviço de transporte emergencial de passageiros em Rio Negro. Vans e ônibus estão autorizados a prestar o serviço que estão sendo realizados com rotas urbanas com o valor da passagem a R$ 3,75, e com rotas no interior: Fazendinha com a passagem a R$ 6,00, Queimados com a passagem a R$ 5,00, Sítio dos Rauen e Seminário a R$ 4,00 e Roseira com o valor de R$ 3,75.

Os passageiros precisam usar máscaras e os veículos devem disponibilizar álcool em gel aos usuários. Os idosos devem portar suas carteirinhas e terão o direito de usar o transporte normalmente, custeado pelo município.

Confira os horários atualizados:

