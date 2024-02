Confira os percursos da Meia Maratona 2024 de Rio Negro

No dia 18 de fevereiro será realizada a Meia Maratona de Rio Negro com dois percursos, sendo um com 6 km e outro com 21 km. O local de largada e chegada será o Estádio Municipal Ervino Metzger. A largada para a prova dos 21 km será às 6h30 e para a prova dos 6 km às 6h45.

As inscrições podem ser feitas até sete dias antes da data da corrida. É possível se inscrever de forma presencial na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Rio Negro, localizada no Ginásio de Esportes José Müller. Também é possível através do site: https://www.ticketsports.com.br/e/1%c2%aa+MEIA+MARATONA+RIO+NEGRO-37854

Atualmente a taxa de inscrição (segundo lote) é R$ 60 para a prova de 6 km e R$ 65 para a prova de 21 km.

A organização da prova está sob a responsabilidade da Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que disponibilizou os percursos para que os atletas conheçam e possam se preparar melhor. Confira abaixo:

PERCURSO DE 6 KM

Largada: pista do Estádio Municipal Ervino Metzger

À esquerda na Rua Mário Sabóia

À esquerda na Av. Ludovico Schuster

À direita na Rua Francisca Maidl / Álvaro de Aquino

À direita na Rua Jacob Fuchs

À direita na Rua José Eduardo Henning

À esquerda na Rua 8 de Dezembro

À direita na Rua Prof. Teodoro Henning

À direita na Rua Gov. Moisés Lupion

Curva à direita na Rua José Eduardo Henning / Maximiano Pfeffer

À direita na Av. Ludovico Schuster

À esquerda na Rua Mário Sabóia

Chegada: pista Estádio Municipal Ervino Metzger

Link do percurso no Google Maps: https://connect.garmin.com/modern/course/244545502

PERCURSO DE 21 KM (DUAS VOLTAS)