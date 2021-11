Compartilhar no Facebook

Preparado para o desafio? Estão liberados os percursos da VI Corrida da Colonização, que será realizada no dia 14 de novembro em comemoração aos 151 anos de Emancipação Política de Rio Negro.

Serão dois percursos: 6 km e 10 km. A concentração se inicia às 7h No Estádio Ervino Metzger, com largada prevista para as 7h30.

As inscrições podem ser realizadas no site bit.ly/3aJh5t0 ou diretamente no Ginásio Municipal José Muller. Participe!