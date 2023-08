Confira os resultados da quinta rodada da Copa Rio Negro de Futsal

Compartilhar no Facebook

Foi realizada nesta terça-feira (08), a quinta rodada da edição 2023 da Copa Rio Negro de Futsal, onde foram realizados três jogos que apontaram os seguintes resultados:

M40 – A Legítima Preço Único 04 x 01 A.M.A. Três Bairros

M Livre – M3 Metal Mecânica 09 x 01 Amigos do Cachorro

M Livre – Caje Futsal 05 x 04 Audazes F.C.

A 6ª rodada já acontece nesta quinta-feira (10) com a realização de mais três jogos, sendo dois da categoria masculino livre e um jogo do masculino quarentinha. Prestigie! Os jogos ocorrem no Ginásio de Esportes José Müller durante a noite.