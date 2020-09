Compartilhar no Facebook

Em 2020 as eleições municipais serão realizadas no dia 15 de novembro. Conforme divulgado pelo TSE, o horário da votação foi adiantado em uma hora, com início às 7h e término às 17h. Portanto, os mesários deverão comparecer às 6h para início dos trabalhos.

Confira abaixo as listas com os nomes dos mesários convocados: