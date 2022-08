Congresso Sesc Paraná de Educação abre inscrições em Rio Negro

Um evento para ampliar o olhar do educador sobre as necessidades e inovações da Educação

Com a proposta de debater a temática “Reinventar a Educação: Tecnologias, Gamificação e Pós-pandemia”, o Sesc PR promove de 12 a 31 de agosto, de maneira itinerante, em 27 cidades paranaenses, o Congresso Sesc Paraná de Educação 2022. Rio Negro realiza o evento no dia 19 de agosto, às 19h, na Unidade Sesc Rio Negro, Rua Marçal José Pereira, 110 – Estação Nova.

Voltado para profissionais de educação das redes pública e privada de ensino, estudantes de licenciatura e interessados no tema, Rio Negro receberá a palestrante Clara Cecchini, especialista em estratégias de aprendizagem, dinâmicas do conhecimento e lifelong learning.

No Paraná o Sesc entende a necessidade do desenvolvimento, da formação contínua e sistemática de seus educadores, de promover a ampliação do olhar do educador sobre as necessidades dos alunos e proporciona que educadores das redes públicas e privadas de ensino de todo o estado também sejam qualificados.

Além de Rio Negro, o evento também será realizado nas cidades de Londrina, Pato Branco, Curitiba, São José dos Pinhais, Guarapuava, Palmas, União da Vitória, Ponta Grossa, Paranaguá, Matinhos, Ivaiporã, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Apucarana, Nova Londrina, Foz do Iguaçu, Paranavaí, Campo Mourão, Marechal Cândido Rondon, Toledo, Cascavel, Umuarama, Bela Vista do Paraíso, Medianeira e Francisco Beltrão.

As inscrições para o Congresso Sesc de Educação são gratuitas, limitadas e devem ser feitas no site do Sesc PR. Serão emitidos certificados de participação com carga horária.

Conheça a palestrante:

Clara Cecchini é formada em Artes Cênicas, com MBA em Bens Culturais: Cultura, Economia e Gestão, é especialista em estratégias de aprendizagem, inovação e curadoria de conteúdo. Clara é coautora do livro Aprendiz Ágil: Lifelong learning, subversão criativa e outros segredos para se manter relevante na era das máquinas inteligente e tem trabalhado a educação sob diversas perspectivas, formulou políticas públicas, atua como consultora, escritora, mentora e acredita na aprendizagem contínua e na construção de sentido que ela proporciona. Tem especial atenção às dinâmicas do conhecimento em termos de inteligência artificial e popularização do lifelong learning.

SERVIÇO