Conheça a Usui Medicina Alternativa em Rio Negro

Reiki, cromoterapia, constelação familiar, cristaloterapia, terapia floral, radiestesia e mesa radiônica são alguns dos serviços disponíveis

Rio Negro e região contam com uma nova opção de medicina alternativa. A Usui Medicina Alternativa fica localizada na Rua Expedicionário Adir Jorge, nº 389, próximo à escola de idiomas Wizard.

PROFISSIONAIS E SERVIÇOS

Juliana dos Santos é terapeuta integrativa e trabalha com hipnose, Reiki, cromoterapia, constelação familiar, cristaloterapia, terapia floral, radiestesia e mesa radiônica.

Ramon Rodrigues é terapeuta vibracional, mestre Reiki Usui, trabalha com a mesa radiônica cristal azul, cromoterapia e cristaloterapia.

CAMPANHA SOLIDÁRIA

A Usui Medicina Alternativa está realizando uma campanha para arrecadar ração para cães resgatados. Aproveite e colabore! Siga o perfil da Usui Medicina Alternativa no Instagram e saiba mais: @usuimedicinaalternativa

As datas de atendimento com essa ação solidária são até o dia 22/04, com horário marcado para evitar aglomerações. A consulta pode ser agendada pelo direct da empresa no Instagram ou acessando o link para agendar pelo WhatsApp: bit.ly/2yrkD36

Ao doar 1 kg de ração da marca Come e Lambe, o valor da consulta fica apenas R$ 20,00 por pessoa. É possível levar mais de 1 kg se o seu coração mandar.

O atendimento presencial é para adultos, crianças e bebês. Tudo com amor e a maior segurança. É obrigatório o uso de máscara durante todo o atendimento.

