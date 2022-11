Conheça as candidatas à realeza da 18ª Festa da Colonização

A 18ª Festa da Colonização em celebração aos 152 anos de emancipação política de Rio Negro inicia na próxima sexta-feira, dia 11. Entre as atrações está a escolha da realeza da festa.

São 11 candidatas:

Ana Paula Grossl

Bruna Alessandra dos Anjos

Débora Cristina Spoth Veiga

Gabrielle de Lima Ribeiro

Gislaine de Lima

Ingrid Ramony Silva Gomes

Isabela Aparecida Schubert

Kristine Martins

Larissa Carla Previatti

Scheila Andriele Campos Brizolla

Thalía Ariana Alves

O concurso que definirá a nova realeza acontecerá no dia 12 de novembro, às 20h, no Parque de Eventos Dr. Valmor Nardes. A programação contará com baile com Mateus Menin & Pra Dançar Vaneira e banda Lá Vem Ela. Entrada gratuita.

COMO SERÁ A VOTAÇÃO

A comissão avaliadora será composta por cinco membros, sendo estes portadores de currículo que os qualificam a uma análise justa, criteriosa e imparcial. Durante a quarta etapa do concurso, desfile final, cada membro da comissão avaliadora votará em uma candidata para eleger a Rainha da 18ª Festa da Colonização. Serão eleitas as três candidatas que computarem os maiores números de votos.

Durante a quarta etapa do concurso, desfile final, a candidata que obtiver maior interação de torcida do público presente receberá o acréscimo de 01 voto na computação final.

A candidata que obtiver o maior número de interações (curtidas) em sua foto publicada na página oficial da Secretaria de Cultura e Turismo no Facebook, no endereço eletrônico www.facebook.com/RioNegroOficial, entre os dias 08 de novembro de 2022 e 12 de novembro de 2022 até às 14h, receberá o acréscimo de 01 voto na computação final, obedecendo ainda aos seguintes critérios:

Curtir a página da Secretaria de Cultura e Turismo no Facebook e compartilhar em modo público a publicação referente à programação da 18ª Festa da Colonização no Facebook.

Acesse o álbum para curtir a foto da candidata favorita: https://www.facebook.com/media/set?vanity=RioNegroOficial&set=a.542045174596559

PREMIAÇÃO

As candidatas eleitas receberão os seguintes prêmios:

1ª colocada – Rainha: faixa e coroa, bolsa de estudos de graduação em EaD ou pós-graduação EaD na Uninter e prêmios e brindes a serem definidos pelos apoiadores e/ou patrocinadores do evento.

2ª colocada – 1ª Princesa: faixa e coroa, além de prêmios e brindes a serem definidos pelos apoiadores e/ou patrocinadores do evento.

3ª colocada – 2ª Princesa: faixa e coroa, além de prêmios e brindes a serem definidos pelos apoiadores e/ou patrocinadores do evento.

18ª FESTA DA COLONIZAÇÃO

A festa terá diversas atrações para todas as idades. No dia 11 haverá o grande show com a dupla Pedro Paulo & Alex. No dia 12 será realizada a escolha da Realeza com baile. A abertura do Natal com a chegada do Papai Noel será no dia 13. Confira a programação completa:

DIA 11 DE NOVEMBRO (SEXTA-FEIRA) – ENTRADA PAGA

20h – Abertura dos portões

– Abertura dos portões 20h30 – Show com Os Bauretz – Tributo a Tim Maia

– Show com Os Bauretz – Tributo a Tim Maia 22h – Abertura oficial da 18ª Festa da Colonização

– Abertura oficial da 18ª Festa da Colonização 22h30 – Apresentação das candidatas a Realeza 2022

– Apresentação das candidatas a Realeza 2022 23h – Show com Osiel Araújo

– Show com Osiel Araújo 00h30 – Show nacional com Pedro Paulo e Alex

DIA 12 DE NOVEMBRO (SÁBADO) – ENTRADA GRATUITA

13h – Abertura dos portões

– Abertura dos portões 14h – Desfile da Melhor Idade – A Marca do Tempo Fazendo História

– Desfile da Melhor Idade – A Marca do Tempo Fazendo História 15h – Baile da Melhor Idade

– Baile da Melhor Idade 20h – Concurso da Realeza e desfile das candidatas

– Concurso da Realeza e desfile das candidatas 21h – Apresentação e desfile das candidatas

– Apresentação e desfile das candidatas 22h – Show com Mateus Menin & Pra Dançar Vanera

– Show com Mateus Menin & Pra Dançar Vanera 00h – Show com a banda Lá Vem Ela

DIA 13 DE NOVEMBRO (DOMINGO) – ENTRADA GRATUITA

09h – Abertura dos portões

– Abertura dos portões 10h – Encontro das Etnias

– Encontro das Etnias 12h – Apresentações locais

– Apresentações locais 16h – Apresentação com Rodrigo Seidel

– Apresentação com Rodrigo Seidel 17h30 – Apresentação com Fábio Paqueira e banda The Seeker

– Apresentação com Fábio Paqueira e banda The Seeker 19h – Abertura do Natal em Rio Negro com a chegada do Papai Noel

– Abertura do Natal em Rio Negro com a chegada do Papai Noel 19h30 – Espetáculo infantil de Natal

– Espetáculo infantil de Natal 20h30 – Show com banda Sangue Latino

DIA 14 DE NOVEMBRO (SEGUNDA-FEIRA) – ENTRADA PAGA

20h – Abertura dos portões

– Abertura dos portões 22h – Apresentação com Henrique Dias e Banda

– Apresentação com Henrique Dias e Banda 00h30 – Show nacional com Leo e Raphael

DIA 15 DE NOVEMBRO (TERÇA-FEIRA) – ENTRADA GRATUITA

09h – Abertura dos portões

– Abertura dos portões 10h – Missa Campal em homenagem ao aniversário de 152 anos de Rio Negro

– Missa Campal em homenagem ao aniversário de 152 anos de Rio Negro 12h – Apresentação com Toni Mahento

– Apresentação com Toni Mahento 14h – 6º Adora Rio Negro

– 6º Adora Rio Negro 17h – Apresentação do grupo Gratidão

– Apresentação do grupo Gratidão 20h – Show nacional com o grupo Tchê Barbaridade

INGRESSOS PARA SHOWS PAGOS

Os ingressos para os shows pagos podem ser comprados pelo site http://www.oiingressos.com.br/evento.php?eve_cod=1336 ou nos pontos de vendas:

Em Rio Negro: Rilex Calçados, Afubra

Rilex Calçados, Afubra Em Mafra: Madrugação Conveniências, AC Farma

Madrugação Conveniências, AC Farma Informações, mesas e camarotes: (47) 9 9793-0530

Setor/Lote Valor Ingresso / PISTA (dia 11) – Lote 1 R$ 40,00 Ingresso / VIP (dia 11) – Lote 1 R$ 70,00 Ingresso / PISTA (dia 14) – Lote 1 R$ 40,00 Ingresso / VIP (dia 14) – Lote 1 R$ 70,00 Passaporte / Passaporte Pista – Lote 1 R$ 50,00

EVENTOS DURANTE TODO O MÊS

A Prefeitura de Rio Negro preparou um calendário de eventos especial para celebrar os 152 anos de emancipação política do município. A solenidade de abertura das festividades ocorreu na tarde da última terça-feira no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral.

Além da Festa da Colonização, na programação haverá diversas inaugurações de serviços importantes para a população, eventos esportivos, apresentações culturais, shows nacionais, lançamento de livro, caminhadas e muito mais. O calendário de eventos pode ser acessado no portal da Prefeitura: www.rionegro.pr.gov.br