Conheça as candidatas a Realeza da 19ª Festa da Colonização de Rio Negro

Estão definidas as 14 candidatas a Realeza da 19ª Festa da Colonização. As inscritas participaram no último sábado, 05 de agosto, das etapas 2 e 3 do Concurso, realizando um ensaio fotográfico e a gravação de um vídeo.

Concorrem:

01 – Ingrid Ramony Silva Gomes

02 – Daniele Aparecida Lourenço

03 – Kauani Carvalho Chermack

04 – Maria Fernanda Woos Bueno da Rocha

05 – Patricia de Jesus de Mello

06 – Jacqueline Moraes Buch

07 – Julia Maria Kendricki de Moraes Blumenthal

08 – Ketlyn Eli Wolski Goetz

09 – Rafaela Duvoisin de Oliveira

10 – Débora Cristina Spoth Veiga

11 – Adrieli Walescko Bruno

12 – Sthefany Gabrielly Purper de Tolledo

13 – Leticia Kraus

14 – Jéssica Aparecida Cachoroski

A partir do dia 15 de agosto estarão disponíveis as fotos individuais das candidatas para que o público participe da seleção. A candidata com mais curtidas em sua foto receberá 01 ponto extra no dia do Concurso.

No dia 26 de agosto acontece o baile de escolha da Realeza 2023, a partir das 19h, no Clube Rionegrense, com show de Jonathan Pacheco.