Conheça as candidatas ao título de rainha, 1ª e 2ª princesas da XIV Festa da Colonização

Compartilhar no Facebook

A escolha – através do Concurso Realeza – acontece no dia 31 de outubro, a partir das 20h, no Clube Rionegrense. Neste ano serão 11 candidatas. A entrada é gratuita.

O concurso elegerá a Rainha, 1ª e 2ª Princesas do evento, que irão representar o município nas festividades.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Curta, comente e compartilhe e ajude a sua favorita – a mais curtida nas redes sociais receberá pontuação adicional no concurso.

Venha curtir esse evento e torcer pela sua preferida – a torcida também renderá pontos às candidatas.

Neste ano o município irá resgatar a história de Rio Negro e homenageará o hino municipal onde mencionando trecho do hino que menciona Rio Negro ao tamanho de um “botão de rosa”, bem como um grêmio que existia na cidade com este nome, composto, pelas senhoras de caridade no passado.

Podem participar garotas com idades entre 16 a 25 anos, residentes pelo período mínimo de um ano em Rio Negro. As candidatas deverão estar representando uma empresa, associação, indústria ou comércio do município.

CONHEÇA AS 11 CANDIDATAS

Andressa Camila Soares, 24 anos, representa a empresa Licor Artesanal Trago do Galdério

Andriele Wilczek, 25 anos, representa a Associação Brasileira Alemã TRIER

Bruna Worell, 22 anos, representa a Boutique dos Cílios. — em Rio Negro, Parana, Brazil.

Camila Piaz Reichardt, 16 anos, representa a empresa Mewal Diesel Ltda.

Daniela Steclan da Silva, 18 anos, representa a Associação de Moradores do Jardim Zelinda e Volta Grande

Gabrielle Martha Zoleti, 18 anos, representa a Big Passo Calçados

Gislaine de Lima, 19 anos, representa a empresa Extintores Rio Negro

Nathalie Marie Le Bourlegat,17 anos, representa a Casa Agropecuária Caminho do Campo

Thainá Martins Kotkonski, 19 anos, representa a empresa Henvida

Thayana Félix Siqueira, 21 anos, representa a Center Collor Foto Stúdio

Tifani Alves de Lima, 19 anos, representa a Ótica Ponto Visual