Conheça as candidatas do Concurso Realeza de Rio Negro 2024

Na noite desta quinta-feira foi realizado o ensaio fotográfico oficial do Concurso Realeza de Rio Negro 2024. A ação ocorreu nas dependências da Biblioteca Pública Professor Venceslau Muniz.

O concurso está sendo organizado pelo Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

As rio-negrenses interessadas a partir de 16 anos de idade puderam se inscrever pela Internet para concorrerem aos títulos de Rainha de Rio Negro, 1ª Princesa de Rio Negro e 2ª Princesa de Rio Negro.

As eleitas representarão Rio Negro em eventos e solenidades dentro e fora do município. Além de receberam a faixa e a coroa, as candidatas eleitas também serão premiadas com brindes.

Confira quem são as candidatas (em ordem alfabética):

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Ana Luise Braz Reiser – @Analuizeb_

Ana Paula Fuchs Val̩rio Р@ana_paulaafv

Barbara Veiga – @Bah.Nentwig

Bruna dos Santos Machado Canha – @Brunaa_Canha

Camila de Castro Nogueira – @Camila_Ccn

Camila de Lima – @Caah_0702

Eloisa Dacechen – @_Eloisadacechen

Gislaine de Lima – @Gislaine_Limaaa

Isabela Schubert – @Ysa_Schubert

Janine Maria Alves Martins – @Whois.Janine

Julia Pedro – @Julia.Pedroo

Larissa Muller Martins – @Lary_Martinsm

Luana Walter – @Luana_Walter2825

Maria Julia Mariano Barros – @Majuju_Ba

Vitória Gabriele Veiga Alves – @Veiga_Vitoria_

Na última etapa do concurso cada candidata desfilará em um evento que acontecerá no dia 01 de novembro. Durante este evento as candidatas responderão perguntas referentes ao município de Rio Negro, sobre a Festa da Colonização e sobre o protagonismo feminino e a contribuição da mulher na sociedade.

Serão avaliados pela Comissão Avaliadora os quesitos beleza, desenvoltura na passarela, oratória e simpatia. As três candidatas que computarem as maiores notas serão as eleitas. Além disso, durante o evento da última etapa do concurso, a candidata que obtiver maior interação de torcida do público presente receberá o acréscimo de 05 pontos na computação final.

O concurso também terá a participação do público através das redes sociais. A candidata que conquistar o maior número de curtidas em sua foto que será publicada na página oficial do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres no Instagram (www.instagram.com/RioNegroMulher), entre os dias 29 de outubro e 31 de outubro de 2024, também receberá o acréscimo de 05 pontos na computação final.

FESTA

Neste ano o município de Rio Negro completará 154 anos de emancipação política. Para comemorar será realizada a tradicional Festa da Colonização, que neste ano chega à sua 20ª edição. Clique aqui e confira a programação.