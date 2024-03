Conheça as diferenças entre o mosquito Aedes aegypti e os pernilongos comuns

Saber as diferenças entre o mosquito Aedes aegypti e os pernilongos comuns é importante para sua identificação e a prevenção da proliferação da dengue.

O Aedes aegypti não produz o zumbido no ouvido, comum durante a noite, que vem de outros insetos de hábitos noturnos.

Dentro das casas, é fácil identificar as diferenças entre ele o Culex quinquefaciatus, conhecido como pernilongo doméstico, que tem uma coloração marrom e as pernas sem marcações claras. Enquanto isso, o Aedes aegypti é mais escuro e tem as marcações brancas no corpo.

O principal aspecto que o distingue o Aedes aegypti dos outros é a presença de listras brancas no tronco, cabeça e pernas.

O vetor da dengue é um mosquito de costumes preferencialmente diurnos, se alimentando de sangue humano ao amanhecer e ao entardecer. Apesar disso, as picadas podem ocasionalmente acontecer durante a noite, assim como as dos outros mosquitos.

A mordida de outros insetos deixa um pequeno calombo avermelhado e provoca coceira, enquanto a do Aedes não deixa marcas e a picada não coça.

