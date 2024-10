Conheça as ouvidorias de Rio Negro e saiba como utilizá-las

A campanha “Ouvidorias Municipais, ouvir para melhor servir” é mantida pela Prefeitura com o objetivo de promover um canal de diálogo entre a população e a administração pública, através de um processo seguro, resolutivo e eficiente.

Em Rio Negro as ouvidorias são divididas em Ouvidoria Municipal, Ouvidoria SUS e Ouvidoria da Mulher Servidora. Conheça cada uma delas:

OUVIDORIA MUNICIPAL

Instituída e regulamentada em 2019, a Ouvidoria Municipal tem como objetivo garantir o controle social dos usuários sobre a prestação de serviços públicos, acesso aos instrumentos de participação na gestão e defesa dos direitos e principalmente a efetiva interlocução entre o cidadão e os órgãos e entidades da administração pública.

Este é o canal adequado para o munícipe fazer suas sugestões, reclamações, denúncias ou elogios relacionados às atividades gerais da administração municipal. Todo o processo é acompanhado pelo cidadão.

É importante destacar que todo cidadão que utiliza as ouvidorias municipais têm seus dados protegidos conforme a Lei Federal nº 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Atendimento presencial: Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.

Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário. Contato: (47) 3642-3280 – Ramais 430 e 479

(47) 3642-3280 – Ramais 430 e 479 WhatsApp: (47) 99174-4399

(47) 99174-4399 E-mail: rionegro.ouvidoria@gmail.com

rionegro.ouvidoria@gmail.com Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h

segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h Portal: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/ouvidoria

OUVIDORIA SUS

Instituída no município em 2019, tem como objetivo um canal específico para as demandas relacionadas aos serviços de saúde. Busca integrar e estimular práticas que ampliem o acesso dos usuários ao processo de avaliação das ações e serviços públicos de saúde, dando agilidade aos processos, que na esfera da saúde, podem ser urgentes.

Este é o canal adequado para o munícipe fazer suas sugestões, reclamações, denúncias ou elogios relacionados às atividades da saúde. Possui um tempo menor de tramitação. Todo o processo é acompanhado pelo cidadão.

Atendimento presencial: Rua Dr. Getúlio Vargas, nº 130, Centro.

Rua Dr. Getúlio Vargas, nº 130, Centro. Telefone: (47) 3642-1202

(47) 3642-1202 WhatsApp: (47) 99175-8505

(47) 99175-8505 E-mail: rionegro.saude.ouvidoriageral@gmail.com

rionegro.saude.ouvidoriageral@gmail.com Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h

segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h Portal: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/ouvidoria

OUVIDORIA DA MULHER SERVIDORA

O lançamento da Ouvidoria da Mulher Servidora marca o comprometimento do município de Rio Negro em defesa dos direitos das mulheres. No dia 30 de março deste ano as autoridades realizaram a assinatura do Decreto nº 26/2023 que institui a ouvidoria como canal especial, vinculado à controladoria interna municipal, tendo por principal objetivo realizar a escuta, o acolhimento, a orientação e o encaminhamento das demandas relacionadas ao ato lesivo praticado contra agentes públicos do sexo feminino.

