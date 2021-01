Conheça o curso Técnico em Enfermagem do Senac Rio Negro

Procurando uma oportunidade no Mercado de Trabalho?

Se você busca se destacar no mercado de trabalho, atuar em uma área com alta demanda de profissionais e estudar em uma instituição que é referência nacional, você precisa conhecer o Curso Técnico em Enfermagem do Senac Rio Negro.

Sobre o Senac PR

Com mais de 70 anos de tradição e qualidade o Senac PR é referência na formação de profissionais na área da saúde, com um índice de 90% dos alunos formados trabalhando na área, garantindo uma rápida inserção no mercado de trabalho e o reconhecimento de um diploma Senac PR.

No Senac Rio Negro, o aluno conta ainda, com outros diferenciais, como uma excelente estrutura, com modernas salas de aulas e laboratórios equipados, Biblioteca Física e Digital, com mais de mil títulos disponíveis. Além de contar com profissionais qualificados e um modelo pedagógico inovador que alia teoria e prática. Com aulas dinâmicas o aluno desenvolve as competências que são exigidas pelo mercado de trabalho.

Sobre o curso Técnico em Enfermagem do Senac Rio Negro

Com a pandemia a área de saúde foi uma das que mais cresceu em 2020. Uma busca rápida na Catho – um dos maiores sites de empregos do país – é possível encontrar diariamente quase mil vagas no Paraná. As vagas de Técnico em Enfermagem por exemplo, teve um crescimento de mais de 500% de procura em relação ao ano passado, tornando a profissão uma excelente oportunidade profissional.

O Técnico em Enfermagem formado no Senac PR, estará apto para atender pacientes e grupos sociais na promoção, prevenção e recuperação em todo o ciclo vital. Com possibilidades de trabalhos em clínicas, ambulatórios, consultórios, unidades de pronto atendimento, escolas e home care.

O curso tem carga horária de 1800h, as aulas terão início em 09 de março e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, o pré-requisito é ter 18 anos e o 2º ano do Ensino Médio completo. As matrículas podem ser realizadas através do site www.pr.senac.br/tecnicos ou pessoalmente na unidade do Senac Rio Negro, das 08:30h às 20h (sem fechar para o almoço).

Ficou interessado? Então corre para o Senac Rio Negro e abra as portas para o Mercado de Trabalho! Pois o amanhã você constrói hoje!

Serviço:

Senac Rio Negro

Endereço: Rua Marçal José Pereira, 100, Estação Nova.

(47) 3641-3050 / whats https://bit.ly/3kYRkHK