Conheça os candidatos de Rio Negro a conselheiros tutelares 2023

Já está aberto o período eleitoral para os candidatos a Conselheiros Tutelares 2023, função de alto grau de importância que tem o dever de proteger e assegurar os direitos de crianças e adolescentes.

Vale lembrar que todos os candidatos habilitados passaram por avaliações, capacitações e prova para testar seus conhecimentos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e que a eleição é segura e fiscalizada pelo Ministério Público.

Para votar basta comparecer no dia 01 de outubro nos locais de votação previamente disponibilizados no portal da Prefeitura (acesse a página através do link direto https://bit.ly/3O8LbKP) portando o Título de Eleitor e um documento com foto.

Mais informações e todo o processo estão disponíveis em https://bit.ly/3O8LbKP

Confira a lista de candidatos e seus números: