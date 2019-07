Conselheiros do FUNDEB tomam posse em Rio Negro

Na última semana foi realizada a posse dos novos integrantes do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB do município de Rio Negro. O mandato dos novos conselheiros vai até 2021 e eles foram nomeados através do decreto 039/2019.

O conselho será presidido por Otavio Luiz Perreto, e terá como vice-presidente Mariles Elles Pszybyla e como secretária Marcela Dolinski.

O colegiado será formado pelos seguintes integrantes: Leoni Aparecida Jollembeck, Claudia Juliana Fuchs Stoebel, Lisandro Jose Lorena Pinto, Kelly Cristiane Peters, Rita de Cassia Sperkoski, Eliane Aparecida Eckel Pereira, Bruna Francisca Marques, Cleiton Ferreira Dvojatzki, Juarez Konopka, Jeferson Lemes, Alexandra Fuchs Vieira, Emerson Alves Lourenço, Marcieli Veiga, Patrícia Bueno Kzeczik, Josemari Fuckner, Bruno Cesar Francisco Alves, Paula Regina Vieira Schelbauer, Claudineia Radunz e Daniele de Souza Moreira dos Santos.

Com reuniões bimestrais o conselho do Fundeb tem como função principal acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo no município. Ele é formado por representantes dos professores, técnicos administrativos, diretores, pais, estudantes, conselho tutelar e do poder executivo.