Conselho Municipal de Assistência Social realiza sua última reunião presencial de 2024

Na manhã da última quinta-feira foi realizada a última reunião do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Rio Negro, durante a qual foram debatidos e deliberados importantes assuntos de final de ano, entre eles a Prestação de Contas Físico-Financeiro da Secretaria de Assistência Social relativa aos recursos recebido do Governo Federal e a Apresentação do Relatório de Acompanhamento do Programa Bolsa Família.

No início da reunião a secretária de assistência social, Eliane Valerio Pereira, aproveitou a oportunidade para agradecer as conselheiras pelo trabalho e o apoio realizado nesses quatro anos de gestão (2021-2024), período em que foram realizadas inúmeras reuniões tanto presenciais como remotas, todas sempre pautadas em assuntos de grande relevância para o desenvolvimento de ações e serviços em prol da população rio-negrense.

O referido conselho é o órgão deliberativo do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), descentralizado e participativo, de caráter normativo e permanente e encarregado de fiscalizar, acompanhar, monitorar e avaliar a política pública de assistência social, zelando pela ampliação e qualidade da rede de serviços socioassistenciais.

Atualmente a presidência do conselho está a cargo da assistente social Simone Moreira. Integram esse conselho os representantes da área governamental: Secretaria de Administração; Saúde; Assistência Social, Educação e Meio Ambiente.

Também integram o conselho os representantes de trabalhadores e usuários do SUAS e de entidades da sociedade civil que foram eleitos na Conferência Municipal de Assistência Social realizada me julho/2023: Associação Rionegrense da Pessoa com Deficiência (ARPDE); Rede Feminina de Combate ao Câncer de Rio Negro e Mafra e Associação Núcleo Terapêutico Nova Vida.

Ao final da reunião a secretária municipal Eliane Valerio Pereira ficou emocionada ao receber uma linda flor do conselho em reconhecimento pelo seu trabalho como gestora pública da assistência social e pelo relevante trabalho realizado à frente da Secretaria durante sua gestão 2021-2024.