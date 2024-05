Conselho Municipal de Esportes de Rio Negro realiza reunião ordinária

Nesta segunda-feira (27), foi realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal de Esportes de Rio Negro, onde foram abordadas as ações executadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, além de propostas para futuras iniciativas.

O encontro ocorreu em uma das salas de reuniões da Prefeitura de Rio Negro e teve a participação de membros do conselho e do secretário municipal de esportes e lazer, Gerson Heide.

Durante a reunião, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer apresentou um balanço detalhado das atividades realizadas nos espaços esportivos Ginásio de Esportes José Müller, Academia de Esporte “Luiz Carlos Gomes de Oliveira – Camiseta” e Estádio Municipal Ervino Metzger. Entre as ações destacadas estão a quadra de Beach Tennis, a pista de skate, iluminação no estádio da Fazendinha, telhado do Ginásio de Esportes José Müller, quadra de basquetebol 3×3 e a Academia de Ginástica para Cadeirantes e Parque Infantil “Professor Martino Stüpp”.

O secretário municipal de esportes e lazer ressaltou a importância dessas ações para promover a saúde e a inclusão social, além de revelar planos para a ampliação do orçamento da secretaria para o próximo ano.

Vale ressaltar que o Conselho Municipal de Esportes é uma importante ferramenta para a aplicação das políticas públicas voltadas para o esporte rio-negrense, composto por membros da sociedade civil, representantes de clubes esportivos, educadores, associações e governo. O conselho atua de forma consultiva e deliberativa, garantindo que as ações da Secretaria de Esporte e Lazer atendam às necessidades e demandas da comunidade.

Na ocasião foi eleita a diretoria do conselho ficando na presidência Marcio Schelbauer; vice-presidente Paulo Rogério Alves Gaissler; 1º secretário Elaine de Fátima Landoski Bastos e 2º secretário Drogildo Ferreira de Lima.

Ao final da reunião, os participantes destacaram a relevância do encontro e a importância da participação cidadã na construção de políticas públicas eficazes. As próximas reuniões do conselho serão realizadas no Ginásio de Esportes José Müller sempre na última segunda-feira de cada mês.