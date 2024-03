Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência promove reunião ordinária

Na última sexta-feira (08), iniciaram-se os trabalhos de 2024 relativos ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPCD) do município de Rio Negro, que se reuniu ordinariamente na sede da Associação Rionegrense da Pessoa com Deficiência (ARPDE).

A reunião foi presidida pelo presidente do conselho, Sr. Marcos Antonio Reway, que também representou a ARPDE. Participaram da reunião os representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, APAE de Rio Negro e representantes de usuários da Rede Pública Municipal.

A reunião teve como pauta a aprovação do regimento interno do conselho; discussões acerca da criação do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência; análise situacional do cadastramento de pessoas com deficiência e também a iniciativa de promover um espaço de articulação entre todos os conselhos do município.

Foi uma reunião bastante produtiva, que além dos assuntos em pauta também discorreu sobre alguns documentos a serem expedidos em favor do bom andamento dos trabalhos do referido conselho e de temas já aprovados anteriormente, cujos assuntos são de grande relevância social.