Conselho Tutelar de Rio Negro inaugura nova sede para ampliar atendimento à população

Na manhã desta sexta-feira o Conselho Tutelar de Rio Negro deu um importante passo para aprimorar o atendimento à comunidade com a inauguração de sua nova sede na Rua XV de Novembro. O evento teve a presença de autoridades locais e representantes de órgãos ligados à assistência social.

A atual gestão municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Assistência Social e Secretaria da Fazenda, apoiou o Conselho Tutelar com essa importante mudança de local. Em seu discurso o prefeito destacou a importância do novo local para oferecer um atendimento cada vez mais digno às crianças, com mais conforto e privacidade.

A mudança para esse novo endereço visa proporcionar um ambiente mais adequado e acessível para que os conselheiros possam desempenhar suas funções essenciais na proteção dos direitos de crianças e adolescentes no município.

Com um horário de funcionamento estendido, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, a nova sede do Conselho Tutelar oferece um espaço mais confortável para receber denúncias, prestar orientações e acompanhar casos que necessitem de intervenção imediata. Além disso, há atendimentos de plantão disponíveis através do celular (47) 99167-2169, assegurando que o suporte seja contínuo e eficiente, mesmo fora do horário regular.

Os conselheiros tutelares desempenham um papel fundamental na defesa dos direitos das crianças e adolescentes, atuando de forma preventiva e corretiva em situações de violência, negligência, abuso ou qualquer forma de violação desses direitos. São profissionais dedicados que, muitas vezes, são a primeira linha de defesa para as vítimas mais vulneráveis da sociedade.

A mudança para a nova sede representa não apenas uma melhoria nas condições físicas de trabalho, mas também um avanço na capacidade de resposta do Conselho Tutelar diante das demandas da população rio-negrense. Ao estar mais acessível e bem localizado, o conselho fortalece sua presença na comunidade e reafirma seu compromisso com a proteção integral das crianças e adolescentes.

A população de Rio Negro pode contar com um serviço mais eficiente e próximo, pronto para atender suas necessidades com sensibilidade e responsabilidade. A inauguração da nova sede é um marco importante para todos aqueles que lutam pela garantia dos direitos fundamentais das futuras gerações.

Para mais informações sobre os serviços oferecidos pelo Conselho Tutelar de Rio Negro, entre em contato pelo telefone (47) 3642-8280 e (47) 99167-2169, ou visite a nova sede na Rua XV de Novembro, nº 635, no Centro.