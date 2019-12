Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana vai unificar o transporte coletivo em Riomafra

A efetivação do Consórcio será um dos passos para modernização do transporte coletivo

Na manhã do próximo dia 19 (quinta-feira), no Cine Teatro Cândido do Amaral, as Prefeituras de Rio Negro e Mafra irão realizar uma assembleia geral para efetivação do Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana (CIMU) com o objetivo de unificar os sistemas de transporte coletivo de Rio Negro, de Mafra e da linha semi-urbana Faxinal/Bom Jesus (ANTT).

O CIMU vem sendo discutido pelos dois municípios há um bom tempo, com leis aprovadas em ambas as Câmaras Municipais, e com as discussões aprofundadas neste último ano.

A efetivação do Consórcio será um dos passos para modernização do transporte coletivo, com a integração os municípios poderão fazer apenas uma licitação que atenda todo sistema. Hoje são três sistemas – as linhas urbanas de Mafra, as linhas urbanas de Rio Negro e a linha semi-urbana Faxinal/Bom Jesus que é de responsabilidade da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A constituição do CIMU é uma das exigências da ANTT para que os municípios possam gerir a linha semi-urbana.