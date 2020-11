Constantes quedas de energia traz prejuízo aos moradores de Campina Bonita II

Na última sessão da Câmara de Rio Negro os vereadores aprovaram um requerimento para que a Copel tome providências para regularização da distribuição e energia elétrica na localidade da Campina Bonita II. Os moradores da região estão sofrendo com as constantes quedas de energia que ocorre na comunidade.

Segundo os vereadores: “A Associação de Moradores Nossa Senhora da Saúde, da Localidade da Campina Bonita II, adquiriu uma bomba d´água e não está conseguindo fazer uso do equipamento devido a oscilação de energia que ocorrendo na Localidade. Gostaríamos que a COPEL regularizasse o quanto antes esse problema, pois a Comunidade está com sérios problemas com relação a falta de água, melhorando com isso a qualidade de vida de seus moradores.”