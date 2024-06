Continuam as tratativas para a construção de moradias em Rio Negro

A Prefeitura de Rio Negro e a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) continuam em tratativas para a construção de casas populares no município através do programa “Casa Fácil Paraná”, na modalidade “Vida Nova” do governo estadual.

Na manhã desta terça-feira o prefeito James Karson Valério esteve reunido com membros da Cohapar e das secretarias municipais de assistência social e obras. Entre os assuntos tratados no encontro está a formalização de documentos para o prosseguimento do projeto que visa proporcionar uma nova perspectiva de vida às famílias que atualmente enfrentam as adversidades de morar em regiões propensas a enchentes ou que estão em áreas com vulnerabilidades.

O projeto está em andamento e mais um importante passo foi dado nesta terça-feira. Além disso, recentemente foram realizadas visitas técnicas em diversas regiões de Rio Negro com o objetivo de conhecer a realidade do município para que o governo estadual e a Cohapar possam viabilizar os recursos necessários dentro das políticas públicas de habitação.

Com imóveis 100% subsidiados, sem custo ao morador, o objetivo primordial do programa do Estado do Paraná é realocar famílias que atualmente residem em áreas de ocupações irregulares, insalubres, suscetíveis a alagamentos, inundações e/ou riscos ao meio ambiente. A proposta visa promover soluções urbanas e habitacionais integrais, de maneira socialmente equitativa e ambientalmente sustentável.

Esse projeto representa não apenas a construção de habitações, mas também um passo significativo na promoção de condições de vida dignas para aqueles que mais necessitam. A parceria entre a Cohapar e a Prefeitura de Rio Negro destaca o comprometimento conjunto com o bem-estar da comunidade e reforça a importância da colaboração interinstitucional para enfrentar desafios habitacionais e sociais.