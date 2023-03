Contratação de tutor à distância UAB

Compartilhar no Facebook

A Universidade Estadual de Ponta Grossa, por meio do Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e a Distância, torna pública a abertura de inscrições para o processo seletivo de professores para atuação como tutor à distância do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

As inscrições podem ser realizadas até o dia 07 de março através do site: bit.ly/3KNWlU2

A carga horária para o exercício da tutoria será de 20 horas semanais. O tutor aprovado e que assumir as atividades terá remuneração em forma de bolsa de fomento no valor de R$ 765,00.

Entre os requisitos está a formação de nível superior em uma destas áreas: administração, administração com linha de formação em comércio exterior, administração pública, tecnologia em gestão pública, ciências contábeis, ciências econômicas, direito. Também é preciso possuir experiência mínima de um ano no magistério básico ou superior.

Todas as informações podem ser obtidas através do site: bit.ly/3KNWlU2

CURSOS EM RIO NEGRO

A educação de Rio Negro fica cada vez mais fortalecida. A gestão do prefeito James Karson Valério sempre busca novos recursos para o município para esta importante área. Recentemente foram anunciados os novos cursos previstos para ocorrer neste ano no polo educacional, situado junto à Prefeitura:

Especialização (pós) em Educação Digital

Especialização (pós) em Informática da Educação

Licenciatura em Geografia

Licenciatura em Informática

Licenciatura em Letras Espanhol (segunda licenciatura)

Licenciatura em Letras Português e suas Literaturas

Licenciatura em Pedagogia

Tecnólogo em Gestão da Cultura

Tecnólogo em Mineração

Tecnólogo em Tecnologia em Gestão Pública

Cada cidadão pode realizar um curso gratuito. Todas as informações sobre as inscrições serão divulgadas no portal da Prefeitura (www.rionegro.pr.gov.br) e na imprensa local.

Os cursos terão 30% das aulas presenciais e 70% online. As aulas serão realizadas esporadicamente nos finais de semana no polo, conforme o calendário homologado por casa universidade (ainda será divulgado). Não haverá mensalidade, somente a taxa do vestibular que será descrito em cada edital a ser publicado.