Controladoria Interna de Rio Negro se destaca no Paraná em levantamento do TCE

Recentemente a Controladoria Interna Municipal de Rio Negro foi avaliada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), principalmente na atuação em auditorias internas, atingindo a 23ª posição entre os 399 municípios do estado.

Este índice foi criado para avaliar o grau de amadurecimento das controladorias. Rio Negro está avançando consideravelmente em relação à maioria dos municípios paranaenses.

Os trabalhos de auditoria interna iniciaram em 2024 e ao longo do ano eles foram implementados. Algumas notas, porém, não foram consideradas, pois foram cobrados os trabalhos do ano anterior, quando ainda não existiam regulamentos e nem planejamento.

O índice será superado para avaliação do exercício de 2024, pois ao longo deste ano a Controladoria Interna Municipal trabalhou para tal feito, não apenas para atingir grandes índices, mas para comprovar a eficiência do trabalho, focando sempre na supremacia do interesse público.