Convenções partidárias definem candidatos a prefeito e vice em Riomafra

Nesta última semana os bastidores políticos estiveram agitados e definiram alguns candidatos a prefeito e a vice prefeito em Riomafra. Porém, ainda faltam mais alguns partidos definirem seus candidatos, onde a legislação permite convenções partidárias até a próxima quarta-feira 16.

RIO NEGRO

James e Alessandro são confirmados candidatos em Rio Negro

Os professores James Valério e Alessandro foram confirmados candidatos a prefeito e a vice-prefeito respectivamente. A confirmação ocorreu na convenção municipal dos partidos, PSD e PSL, na última quarta-feira (9).

Além dos dois partidos mais 8 siglas formam a coligação final da chapa majoritária. Ao todo a dupla deve ter o apoio da mais de 100 candidatos a vereador.

Homologada a pré-candidatura de Alceu Swarowski



Foi homologada em convenção a pré-candidatura de Alceu Swarowski para prefeito e Neusa Swarowski, sua esposa, como vice.

Gari da Rádio escolhido como pré-candidato a prefeito de Rio Negro pelo Podemos

O vereador Gari Vinicio Kiatkoski e o escrivão Carlos Schlichting, ambos do Podemos, foram definidos como pré-candidatos a prefeito e vice durante convenção partidária realizada na noite desta quinta-feira (10).

Na convenção, também foram definidos os 13 candidatos que vão concorrer ao cargo de vereador pela sigla nas eleições municipais.

Em um vídeo enviado, o líder do Podemos no Senado, Álvaro Dias reafirmou seu apoio a pré-candidatura de Gari à Prefeitura de Rio Negro. Para o senador da República, a qualidade e o compromisso de Gari segue os ideais do partido, que prima pela ética e pelo combate à corrupção.

Bruno Alves



Bruno Alves vai de chapa pura tendo como candidato a vice o ex-vereador Ivaldino Pereira, popular Pereira do Ferro Velho.

MAFRA

PSDB confirma Adriana Dornelles como candidata a prefeita de Mafra

Na noite desta quinta-feira (10) o PSDB de Mafra realizou sua convenção partidária para escolha da candidatura a prefeito, vice-prefeito e vereadores. Como esperado a advogada Adriana Dornelles foi confirmada candidata a prefeita pelo partido.

O seu candidato a vice-prefeito é o administrador aposentado Nicolau Kluska.

Mesmo confirmado como candidato a vice, Nicolau Kluska, poderá ser subsistido por outro nome de outro partido. ““Esse é um momento muito especial para nós do PSDB e para todo nosso time, especialmente para mim. Hoje meu nome foi indicado para concorrer nas eleições de novembro e também o senhor Nicolau Kluskla para vice-prefeito, com a oportunidade de haver uma substituição para um nome de outros partidos que venham a somar conosco. Mas, estou muito feliz de ter sido indicada”, disse Adriana.

A chapa PSDB, Republicanos e possivelmente o Avante – partido realiza sua convecção no próximo dia 15 – terá como lema o projeto de Renovação política com Ética, Honestidade e Eficiência.

Mais candidatos

Até o dia 16 (quarta-feira) – último dia para realização das convenções – outros partidos devem definir suas candidaturas a prefeito, vice-prefeito e a vereador. Tudo indica que Mafra poderá ter até 7 candidatos a prefeito.

PL, Cidadania, Solidariedade e o PP

Hoje os partidos PL, Cidadania, Solidariedade e PP realizam em conjunto suas convenções no London Club. O vereador Schelbauer deve ser confirmado candidato pelo PL com o apoio do Cidadania e do Solidariedade.

Tudo indicava que o candidato a vice seria indicado pelo PP, o nome o ex-secretário municipal de educação do governo Eto Scholze e atualmente professor em Joinville, Juliano Munhoz, foi anunciado como possível vice do Schelbauer. Porém na noite desta quinta-feira (10) o ex-vereador Werka postou em alguns grupos das redes sociais que vai colocar o nome a disposição do partido para ser ele o candidato a prefeito pelo Progressistas.

Patriotas

Sem uma definição de que será o seu candidato a vice-prefeito, o Patriotas marcou sua convenção para a próxima terça-feira (15). O empresário Nahum Zaine é o pré-candidato a prefeito do partido e deverá ser confirmado candidato na convenção. A também empresária e irmã do ex-prefeito Carlos Roberto Scholze, Ana Catarina pode pintar como vice.

PSC

O PSC, como anunciado anteriormente, deverá confirmar chapa pura para disputar as eleições, Donizette Rasquinho, mais conhecido como Barreto, e professor Ronaldo como candidatos a prefeito e vice-prefeito.

MDB

Também sem definição do candidato a vice-prefeito o MDB deve confirmar a candidatura do ex-gerente da Caixa Econômica Federal, Celso Stoeberl, a prefeito de Mafra. O partido tenta até os minutos finais conseguir o apoio do Podemos.

Podemos

O pré-candidato Emerson Mass, que não abre mão da disputa, será confirmado como candidato a prefeito do Podemos. Celina Dietrich pode pintar como candidata a vice de Mass.

PRTB

Com a esperança que o cenário de 2018 se repita em 2020 o ex-diretor da Maternidade de Mafra, Jeferson Lopes, deve ser confirmado candidato a prefeito pelo PRTB. Assim como outros partidos, também deverá ir de chapa pura.

Vicente e Witinho

O PSL e o PDT em convenção realizada no último dia 31 de agosto, foram os primeiros partidos a definirem seus candidatos: Vicente Saliba candidato a prefeito e Witinho a vice-prefeito. Os dois partidos também definiram seus candidatos a vereador.

O número de siglas na chapa PSL/PDT deve aumentar com a chegada de novos partidos para apoiar a dupla Saliba/Witinho.