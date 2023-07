Convênio para o Pronto Atendimento Municipal de Rio Negro é assinado

O convênio entre o Estado do Paraná e Prefeitura de Rio Negro para a construção do Pronto Atendimento Municipal (PAM) foi assinado nesta quinta-feira (06), durante uma reunião da Associação dos Municípios da Região Suleste (Amsulep).

O objetivo é reforçar os atendimentos de média complexidade e expandir a oferta de serviços de urgência e emergência. O investimento do Governo do Estado é de R$ 3,5 milhões, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SESA).

“Esta será uma unidade para transformar a realidade de Rio Negro. Esses investimentos somente são possíveis graças ao caráter municipalista do governo, que olha para todo o Paraná com o mesmo carinho”, disse o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério.

A secretária municipal de saúde de Rio Negro, Simone Gondro, que também esteve presente no evento, enalteceu a importância do PAM para a população. “O município de Rio Negro, com o recebimento do recurso através da Secretaria de Estado de Saúde do Paraná para construção do novo Pronto Atendimento Municipal, ofertará maior qualidade e segurança dentro da Rede de Urgência e Emergência aos cidadãos rio-negrenses. Com uma estrutura de mais de 800 m², o PAM realizará serviços de consultas e triagem, exames, procedimentos emergenciais, ou seja, toda a gama de atendimentos necessários dentro da rede de atendimento. O projeto para a execução é ofertado pelo Estado, ou seja, pronto para início da licitação. A equipe de saúde agradece o apoio do secretário Beto Preto na viabilização deste projeto”, enfatizou a secretária.

Também participaram do evento o secretário de estado da saúde, Beto Preto; chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega; o deputado estadual Thiago Bührer; diretor-geral da SESA, César Neves; além de prefeitos da Amsulep.

Contando com assistência 24 horas, o novo complexo médico terá uma estrutura de 812 m² e oferecerá serviços de consultas e triagem, exames, suturas e atendimento de emergência, além de aplicação de medicamentos e apoio diagnóstico. A capacidade será de 2,1 mil atendimentos ao mês, de baixa e média complexidade.

O terreno para a obra – que possui aproximadamente 2 mil m² – está localizado no bairro Estação Nova, ao lado do Sesc e Senac. O projeto padrão será fornecido pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.