Copa das Associações de Moradores de Futebol Suíço de Rio Negro iniciou com grandes jogos

Em uma promoção da Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, teve seu início neste final de semana a edição 2024 da tradicional “Copa das Associações de Moradores de Futebol Suíço”.

Nesta primeira rodada foram realizados 11 jogos, onde 22 equipes entraram em campo para defender as cores de suas agremiações. Os jogos tiveram como local o campo de Futebol Suíço Osnildo José de Oliveira (localizado ao lado do Ginásio de Esportes José Müller), que recebeu um bom público nos dois dias, mesmo com a temperatura baixa deste final de semana.

Resultados:

Categoria Masculino Livre

Vila Rural 05 x 01 Três Bairros

Estação Nova 00 x 00 Cunhupã

São José 04 x 02 AC Conjunto Araucária

Vila Zelinda 04 x 00 Bom Jesus

Seminário 01 x 00 Sítio dos Valérios I

São Francisco de Assis 05 x 02 Laranjal

Retiro Bonito 03 x 01 Amovipa

Vila Ema 01 x 01 Sítio dos Valérios II

Categoria Masculino Quarentinha

União RioMafra “A”/ Lanchonete Stilos 02 x 01 União RioMafra “B”

Retiro Bonito 00 x 00 Laranjal

Amigos do XV 06 x 01 Dragões FC / Cunhupã