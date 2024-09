Corpo de Bombeiros de Rio Negro combate incêndio na Roseira

Na noite desta quarta-feira o Corpo de Bombeiros de Rio Negro atendeu a uma solicitação na localidade da Roseira, onde havia um incêndio em uma área de reflorestamento de Pinus. Até o momento não há informações oficiais sobre a causa do incêndio.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o fogo em duas áreas próximas à estrada, mas felizmente a equipe dos bombeiros combateu o incêndio com certa tranquilidade. O fogo afetou a vegetação rasteira, não atingindo o topo das árvores, pois no local há um aceiro.

PREVENÇÃO

As condições do clima, os tipos de terreno e vegetação podem ajudar a propagar incêndios florestais com maior ou menor velocidade. Mas as principais causas para essas ocorrências, segundo estudos científicos, é a intervenção humana. Em torno de 90% dos incêndios florestais surgem por ação do homem, de modo intencional ou não intencional.

Para ajudar a evitar esse tipo de desastre ambiental, é possível tomar algumas medidas, como: destinar o lixo para locais apropriados; não fazer queima de lixo, de restos de folhas e galhos; Não utilizar o fogo para limpeza de terreno; ao utilizar fogueira, certificar-se que ao final a mesma foi apagada com água ou terra; não soltar balões.

“Em caso de se deparar com uma queimada de pequeno porte, tente apagá-la com balde de água ou mangueira de jardim; caso a mesma esteja gerando risco, chame imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193”, afirmou a capitã Luisiana do Corpo de Bombeiros do Paraná

SAIBA MAIS

Para prevenir os incêndios em áreas de reflorestamento é necessária a eliminação ou a redução das fontes de propagação do fogo.

As principais técnicas que evitam a propagação de incêndio são a construção e a manutenção dos aceiros, que são faixas ao longo de divisas, cercas e áreas de vegetação nativa livres de vegetação. Para isso, a vegetação deve ser completamente removida da superfície do solo para prevenir a passagem ou propagação do fogo.