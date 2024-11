Corpo de Bombeiros de Rio Negro recebe nova viatura para aprimorar os atendimentos

O Corpo de Bombeiros de Rio Negro recebeu uma nova viatura para reforçar a frota e o atendimento à população rio-negrense e da região. A cerimônia de entrega ocorreu na manhã desta quinta-feira (07) no Posto de Bombeiro Soldado Emerson Reichardt.

Trata-se de um caminhão Auto Bomba Tanque Resgate (ABTR). A viatura é multifuncional e possui tecnologia embarcada de última geração, contemplando sistemas de comunicação, sinalização e navegação, utilizada no combate a incêndios e salvamento de diversos tipos.

O caminhão possui um reservatório de água com capacidade de 4 a 5 mil litros, provido com sistema de bomba de duplo estágio e alta potência, proporcionando segurança e autonomia no combate a incêndios. A viatura ainda possui potencial para ser equipada com materiais de salvamento.

O investimento do Governo do Estado do Paraná via garantir a segurança da população. A modernização da estrutura do Corpo de Bombeiros garante um atendimento mais rápido, eficiente e seguro para todos.

Em seu discurso, o prefeito James Karson Valério ressaltou a importância do novo veículo e de todo o Corpo de Bombeiros para Rio Negro, principalmente nos momentos mais difíceis que o município enfrenta, como as enchentes. Nas palavras do prefeito, o “quartel do Corpo de Bombeiros de Rio Negro é exemplar”.

PRESENÇAS

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Além do prefeito e do 1º tenente Ricardo Augusto Maioque Baggio do Corpo de Bombeiros de Rio Negro, o evento teve a presença de autoridades militares, como o comandante do 1º Comando Regional de Bombeiro Militar, tenente-coronel Fernando Ferreira Machado, e o comandante do 6º Grupamento de Bombeiros, tenente-coronel Dorico Gabriel Borba.

Também esteve presente na solenidade o major Nauro Ricardo Mück, representando o comandante do 4ª Companhia do 9º Batalhão do Bombeiro Militar de Santa Catarina, 1º tenente Vinicius Vargas de Oliveira Morgão, representando o comandante do 5º Regimento de Carros de Combate, o 1º sargento Edgard Afonso Klaumann, representando o comandante da 2ª Companhia do 28º Batalhão de Polícia Militar do Paraná e a senhora Ana Cristina Schütz, representando a Defesa Civil de Rio Negro, além de convidados e da imprensa local.