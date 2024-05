Corpus Christi: Prefeitura de Rio Negro não terá expediente nesta quinta e sexta-feira

Nesta quinta-feira (feriado religioso de Corpus Christi) e sexta-feira (ponto facultativo) não haverá expediente na Prefeitura de Rio Negro, conforme cita o Decreto nº 7/2024.

Através do portal oficial www.rionegro.pr.gov.br/digital a Prefeitura oferece diversos serviços à população pela Internet, com acesso fácil via computador, tablet ou celular. Mesmo durante o feriado e final de semana, os cidadãos, as pessoas jurídicas e outros entes públicos podem demandar e acessar diversos serviços públicos de Rio Negro por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial.