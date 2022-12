Corrida Rústica Infantil de Rio Negro promove a inclusão e o bem-estar das crianças

Compartilhar no Facebook

Na manhã deste sábado foi realizada no Estádio Municipal Ervino Metzger a “Corrida Rústica Infantil de Rio Negro”. O evento foi organizado pela competente e dedicada equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

As provas foram divididas em 10 categorias para crianças de 2 a 12 anos de idade (masculino e feminino), além da categoria ACD. Mais de 160 crianças participaram. Todos receberam medalha de participação; os três primeiros colocados de cada categoria receberam uma medalha personalizada.

Todos os participantes também receberam um picolé ao final de cada prova. No local também havia água, ambulância disponível e toda a segurança necessária para que o evento ocorresse bem. As inscrições eram gratuitas e podiam ser feitas nas escolas municipais de Rio Negro ou na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

O grande objetivo da “Corrida Rústica Infantil de Rio Negro” é promover a inclusão através do esporte, além de reunir crianças e suas famílias num evento que garante o bem-estar físico e mental com a prática esportiva.

Todas as fotos do evento estão disponíveis na página da Prefeitura no Facebook: https://www.facebook.com/rionegropr

INAUGURAÇÃO DA ARQUIBANCADA

Na mesma manhã deste sábado foi inaugurada a nova arquibancada no Estádio Municipal Ervino Metzger. Esta primeira etapa da obra consiste em uma arquibancada de 30 metros de largura com três degraus e foi construída no lado contrário de onde já existe uma arquibancada.

Possui estrutura em concreto armado e blocos em concreto. A obra terá grande importância para a realização da prática esportiva no local. Será bastante útil em diversas competições, como a Corrida Rústica Infantil de Rio Negro, festival de corrida do município, treinamentos de futebol, entre outros que acontecem no estádio.