Corrida Rústica Infantil de Rio Negro será realizada neste sábado (10)

Neste sábado (10), será realizada no Estádio Municipal Ervino Metzger a “Corrida Rústica Infantil de Rio Negro”.

O evento será dividido em 10 categorias para crianças de 2 a 12 anos de idade (masculino e feminino), além da categoria ACD.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas nas escolas municipais de Rio Negro ou na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Haverá medalhas de participação para todos os atletas.

A concentração será às 8h e a primeira largada às 8h30.

INAUGURAÇÃO DA ARQUIBANCADA

Na mesma manhã do sábado será inaugurada a nova arquibancada no Estádio Municipal Ervino Metzger. Esta primeira etapa da obra consiste em uma arquibancada de 30 metros de largura com três degraus e foi construída no lado contrário de onde já existe uma arquibancada.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Possui estrutura em concreto armado e blocos em concreto. O valor do investimento é de R$ 46.313,11. A obra terá grande importância para a realização da prática esportiva no local. Será bastante útil em diversas competições, como a Corrida Rústica Infantil de Rio Negro, festival de corrida do município, treinamentos de futebol, entre outros que acontecem no estádio.