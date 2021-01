Covid-19: enfermeira é a primeira a receber a vacina em Rio Negro

O dia 20 de janeiro de 2021 está entrando para a história de Rio Negro. Nesta quarta-feira iniciou na cidade a vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19).

Após a retirada dos insumos (seringas e agulhas) em Piraquara na manhã da terça-feira, a cidade de Rio Negro recebeu através do Diretor da 2ª Regional de Saúde, José Dalmi Dissenha, as primeiras 394 doses da vacina.

O município prevê iniciar a vacinação com os profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate a Covid-19, ou seja, os que atuam na Base Covid, SAMU, profissionais que realizam a coleta para os testes e equipes do Pronto Atendimento. Também serão vacinados os idosos que se encontram institucionalizados.

Todos da área da saúde foram cadastrados para receber a vacina neste primeiro momento. Conforme forem chegando mais doses, a população será avisada para que outros os grupos prioritários sejam vacinados, assim como a população em geral.

A enfermeira e coordenadora da Vigilância em Saúde, Anna Paula Kühl Alves, foi a primeira pessoa a ser vacinada em Rio Negro. “A palavra é gratidão. Poder vacinar a equipe de saúde é a certeza que poderemos continuar atendendo a população com proteção”, comentou. Ela também reforçou que mesmo com a vacinação é preciso seguir com os cuidados para a prevenção, como manter o distanciamento, higienização das mãos com o uso de álcool em geral e uso de máscaras de proteção facial.

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, reforçou que toda a população receberá as doses em tempo hábil. “Hoje nós estamos começando algo importante para a coletividade. Os cuidados pertinentes aos aspectos continuam. Nós precisamos fazer a nossa parte. Vamos todos receber as doses em tempo hábil. Hoje estamos oferecendo o passo inicial com a imunização dos agentes de saúde”, comentou.

CUIDADOS

Embora haja uma grande expectativa com relação à vacinação contra a Covid-19, todos os cuidados de prevenção contra a doença devem continuar sendo seguidos. Manter o distanciamento social, evitar aglomerações, uso de máscara, higienização frequente das mãos e superfícies é essencial.

Ao todo o Ministério da Saúde disponibilizou nesta semana 6 milhões de doses da vacina, das quais 265,6 mil foram destinadas ao Paraná. A vacinação acontecerá em etapas, inicialmente para os grupos prioritários. Importante destacar que no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 consta que não deverão receber a vacina menores de 18 anos, gestantes e pessoas que apresentaram reação anafilática confirmada a qualquer componente das vacinas contra a Covid-19.

