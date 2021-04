Covid-19 fez mais uma vítima fatal em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Município soma mais de 2800 pessoas infectadas. Mafra está com quase 4 mil casos e 47 óbitos

Nesta quinta-feira (22) a Secretaria de Saúde, através de seu boletim informativo, informou mais uma morte pro Covid-19, a 42º vítima no município.

A vítima é uma mulher de 56 anos. Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Evangélico em Curitiba.

O boletim atualizou ainda o número de infectados em Rio Negro, 2.882 pessoas contraíram o novo coronavírus desde o início da pandemia.

Os últimos casos registrados foram de oito mulheres de diferentes idades (18, 19,21, 34, 41,57, 67 e 74 anos), sete homens com idades entre 20 e 64 anos e de uma criança de cinco anos que não teve o sexo revelado.

Do total de pessoas contaminadas 2.517 se recuperaram.

Hoje Rio Negro tem 256 pessoas em isolamento domiciliar, cinco internadas em enfermaria e três em UTI´s.

Mafra com 47 óbitos

Na última quarta-feira 21, chegou ao seu 47º óbito pela covid-19, trata-se de um mafrense do sexo masculino com 72 anos, que estava na Unidade de Ponto Atendimento do município.

Só na última quinta-feira 22, o município registrou 50 novos casos, 4 pacientes estão na enfermaria, porém apenas 1 está na UTI que está com sua capacidade 100% ocupada.