Covid-19: Prefeito James recebe a primeira dose da vacina

O programa de vacinação em Rio Negro está acontecendo de forma eficiente e cumprindo com as determinações do Ministério da Saúde. Ainda nesta semana o grupo prioritário que inclui os idosos deverá ser concluído, passando assim para a próxima etapa. A aplicação das segundas doses dos imunizantes também segue normalmente.

E para garantir que toda a população alvo desta etapa tenha acesso a vacina, doses estão sendo enviadas aos postos de saúde do interior. Se você reside na zona rural, tem 60 anos ou mais e ainda não tomou a vacina contra a Covid-19, consulte o posto de saúde mais próximo e verifique se haverá vacinação no local.

Além dos idosos já receberam a vacinação em Rio Negro: trabalhadores da saúde, da rede de urgência e emergência e de referência Covid-19, trabalhadores de instituições de longa permanência para idosos, dos centros de atendimento a Covid-19, da Vigilância em Saúde, de serviços ambulatoriais e hospitalares, de farmácias, do sistema funerário, cuidadores domiciliares, doulas e gestores de saúde.

Na manhã desta terça-feira (04), o prefeito James Karson Valério recebeu a primeira dose da vacina. A prefeitura divulgou um vídeo nas redes sociais. Confira abaixo.

