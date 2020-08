Covid-19: prefeitos se reúnem para definir novas medidas de prevenção em Riomafra

Na tarde desta terça-feira (04), os prefeitos de Mafra, Wellington Bielecki, e de Rio Negro, Milton Paizzani, estiveram reunidos, promovendo um alinhamento entre as medidas adotadas por Mafra, de acordo com o decreto regionalizado da região do Planalto Norte, e as que passarão a ser adotadas também pelo município de Rio Negro.

A Prefeitura de Mafra também incluiu em seu Decreto n° 4358/2020, publicado nesta terça-feira, a proibição do ingresso em território municipal de veículos de transporte interestadual de passageiros. O Governo do Estado de Santa Catarina autorizou a retomada, porém garantiu autonomia aos municípios para restringir a entrada ou saída destes veículos. Como a proibição segue mantida na cidade vizinha, Mafra destaca a importância de seguir com a proibição desta modalidade de transporte, inclusive diante do atual momento da pandemia.

