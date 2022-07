Covid-19: Rio Negro disponibiliza 4ª dose da vacina para pessoas acima de 50 anos

Compartilhar no Facebook

O Município de Rio Negro inicia nesta semana, a imunização de reforço com a 4ª dose contra a Covid-19, das pessoas acima de 50 anos. Além da idade é necessário que a última aplicação (3ª dose) tenha sido feita há pelo menos quatro meses. Para receber a vacina é necessário entrar em contato com a Unidade de Saúde mais próxima, levando Carteira de Vacinação e Cartão do SUS.

O intuito é reforçar a imunização da população, evitando novas ondas da doença, especialmente no período dos meses mais frios do ano. Importante destacar que a vacinação contra a Covid-19 (1ª e 2ª doses) está disponível no município para toda a população acima de 5 anos.

A imunização contra a gripe também está sendo feita em todas as Unidades de Saúde, para a população acima de seis meses de vida.