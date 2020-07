Covid-19: Rio Negro testará todos os profissionais da saúde pública municipal

Compartilhar no Facebook

Desde o último dia 06 a Secretaria de Saúde de Rio Negro está realizando testes rápidos de Covid-19 para os profissionais de saúde pública municipal, Hospital Bom Jesus, militares e bombeiros.

O objetivo desta ação inicial é verificar as condições de saúde destes profissionais que são da linha de frente no atendimento à população, garantindo assim segurança para o servidor e sua família, bem como para todos os munícipes que procuram atendimento em qualquer unidade da rede de apoio.

Os profissionais que testarem positivo para a Covid-19 serão afastados imediatamente de suas atividades laborais, conforme protocolos clínicos, sendo que, os laudos negativos auxiliarão na decisão do retorno dos profissionais a frente de trabalho.

Os testes rápidos estão sendo realizados pela equipe técnica na Base Covid-19, UBS Vereador Irajá Martins, com escala de atendimento, evitando assim aglomerações no local e atendendo as normas de segurança contra o coronavírus.

A ação emergencial é necessária devido ao aumento significativo nas últimas semanas dos casos positivos para a Covid-19, no município e região.