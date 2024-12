CRAS da Vila São Judas Tadeu realiza confraternização natalina

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) configura-se como a principal porta de entrada do Sistema Único e Assistência Social (SUAS) e é responsável pela execução dos serviços de proteção social básica. Está localizado em uma área de abrangência onde se concentra importante índice de vulnerabilidade social.

O serviço busca manter constante vinculação com os usuários que frequentam o serviço, mediante a realização de diversas atividades e ações durante o ano todo, atendendo gestantes, crianças, adultos e idosos de todas as faixas etárias. Dessa forma, com a chegada do fim do ano a confraternização natalina marca o encerramento das atividades coletivas realizadas pela equipe daquela Unidade Socioassistencial, registrando o seu compromisso de bem acolher os usuários.

Essa atividade configura-se como um importante momento para as famílias e para as crianças, principalmente pelo resgate do espírito natalino e sua representatividade na comunidade e na sociedade. No dia 16 de dezembro o tradicional “Papai Noel” compareceu àquela unidade para a entrega de brinquedos para as crianças de até seis anos de idade. Na última quinta-feira ele marcou sua presença novamente na unidade, desta vez para realização da entrega de caixas de bombom para as crianças e para os familiares que os acompanharam.

A confraternização foi conduzida pela coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, psicóloga Franciane de Fátima Passenko Alves. Participaram também desse momento a coordenadora do CRAS, a assistente social, Leonice Gritti Duarte e a secretária municipal de assistência social, Eliane Valério Pereira.