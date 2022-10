CRAS Vila São Judas Tadeu realizou a 2ª Exposição Reciclando a Arte do Brincar

No início deste mês foi realizada em Rio Negro a 2ª Exposição Reciclando a Arte do Brincar, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS Vila São Judas Tadeu.

A proposta para as famílias foi a criação de fantasias e/ou acessórios com materiais reciclados. A temática da atividade foi “Desfilando com a imaginação”, e teve como objetivo sensibilizar sobre o cuidado com o meio ambiente e a importância do brincar em família, contribuindo assim para o desenvolvimento psicossocial e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Foi também realizada a dinâmica “Conscientização de Valores e Atitudes Convivência Familiar e Comunitária”.

O encontro foi descontraído, onde as famílias participantes deram um show de criatividade e comprometimento. O evento teve uma comissão de jurados que avaliou durante o desfile: a criatividade, originalidade e a variedade de materiais reciclados utilizados. Todos os participantes receberam mimos pela participação, sendo que os primeiros lugares foram:

Kerolin Helena Fernandes Grossl

Isabel de Fátima Martins

João Vitor Marcolino

Tayane Cordeiro de Almeida

Maria de Queiroz Ferreira

Livia Fragoso Ferreira