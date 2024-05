CREAS de Rio Negro realiza atividades alusivas ao Maio Laranja

Na segunda-feira (13), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Rio Negro deu início às atividades coletivas em alusão a campanha Maio Laranja, que tem como objetivo promover ações efetivas de sensibilização e combate à violência sexual contra crianças e adolescentes.

Neste ano as atividades contam com a participação de crianças da pré-escola ao quinto ano da Escola Municipal Olavo Bilac, bem como de participantes dos grupos de convivência do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) em diversas faixas etárias. Isso reforça a importância de disseminar informações sobre a data, os sinais de alerta e os telefones de denúncia.

As atividades estão sendo realizadas no CREAS com o objetivo de proporcionar aos participantes um ambiente diferenciado. Entre as atividades está a pintura do “semáforo do toque”, que é uma forma de prevenção do abuso sexual infantil, ensinando as crianças sobre os limites do seu corpo. Também há a exibição de vídeos educativos, brincadeiras na cama elástica e piscina de bolinhas e lanche para os participantes.

As crianças também confeccionam flores que são “plantadas” no jardim do CREAS e em algumas praças da cidade para lembrar a população da importância da campanha Maio Laranja.

Dentro de suas atribuições, o CREAS realiza o atendimento e acompanhamento de famílias e/ou indivíduos em situação de violência ou violação de direitos. Cada faixa etária participa de atividades adequadas às suas características, enfatizando a importância da campanha Maio Laranja e a disseminação das informações junto às suas respectivas famílias, comunidades e círculos de convivência.

O ponto alto da campanha ocorre em 18 de maio, estabelecido como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em memória de Araceli, uma criança vítima de um crime bárbaro ocorrido em Vitória-ES quando tinha apenas oito anos de idade. Os dados sobre esse tipo de violência no Brasil são alarmantes: a cada hora, três crianças sofrem abuso, sendo que metade delas tem menos de cinco anos de idade.

Toda a população pode fazer parte desta importante campanha. Se tomar conhecimento ou suspeitar de alguma situação de violência envolvendo crianças ou adolescentes, denuncie. Sua denúncia pode ser feita de maneira sigilosa através do canal Disque 100. A partir dela, os órgãos competentes serão notificados e adotarão as medidas cabíveis dentro de suas competências. Não se cale, não se omita! Denuncie!