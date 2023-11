Criação de Porco Moura em Rio Negro será destaque na TV neste domingo

A pecuária de Rio Negro será destaque em uma reportagem do programa Globo Rural neste domingo, dia 26. O programa, que é exibido pela Rede Globo com apresentação de Helen Martins e Nelson Araújo, vai ao ar às 8h.

A reportagem terá como tema principal as raças crioulas do Brasil, inclusive o Porco Moura, que tem um ótimo apelo comercial e é um patrimônio brasileiro que precisa ser preservado.

Em Rio Negro a tradição da criação do Porco Moura é preservada por Dyego Henrique Schelbauer, que participou das gravações junto ao apresentador Nelson Araújo mostrando a sua criação. Dyego é vice-presidente da Associação Paranaense de Criadores de Porcos Moura e faz parte do Projeto Porco Moura (projeto de pesquisa da UFPR), que reúne criadores, processadores e apoiadores de sistemas não intensivos de criação de porcos crioulos.

O modo de criação extensivo do Porco Moura (solto em pastagem e floresta nativa) ou semiextensivo, com alimentação baseada em alimentos nativos (frutas, pinhão, mandioca, batatas e outros tubérculos) dá à carne um sabor específico e marmoreio (gordura entremeada nas fibras) que vem sendo bastante valorizado. A excelência da carne é comparada a raças ibéricas, como o Alentejano e o Pata Negra, pois são todas da mesma origem genética que o Moura.

Com peso adulto de até 300 quilos, o Porco Moura é uma das maiores raças em tamanho no Brasil. Tem pelagem escura entremeada de pelos claros (chamado também de tordilho ou gris), com um típico padrão “rajado” e uma estrela na testa que lhe dá nome em algumas regiões. Há diversos chefs de cozinha e movimentos organizados em torno do resgate da raça para culinária, assim como charcutarias e salumerias especializadas, nos três estados do Sul, que estão elaborando produtos de qualidade comparável aos valorizados produtos italianos e espanhóis.